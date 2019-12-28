США дали подрядчикам «Северного потока — 2» месяц на отмену работ. События дня. ФАН-ТВ

США «поторопили» подрядчиков «Северного потока — 2» Госдепартамент США решил поторопить подрядчиков «Северного потока — 2». Ведомство напомнило, что компании, связанные с проектом, должны прекратить все работы в течение 30 дней, если хотят избежать санкций. Ранее американский президент Дональд Трамп подписал новый военный бюджет, где в том числе заявлены меры против «Северного потока — 2». Подрядчикам, которые строят газопровод, грозят блокировкой активов в Штатах. Например, швейцарская компания Allseas (она занималась укладкой труб в Балтийском море) уже приостановила работы. Правда, в России убеждены, что все это грозит лишь затянуть проект, но не сорвать его. По словам министра энергетики Александра Новака, запуск «Северного потока — 2» ожидается до конца следующего года.

«Газпром» заплатил «Нафтогазу» по решению Стокгольмского арбитража А другая газовая эпопея уже близится к завершению. Российский «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стогкольмского арбитража. Информацию уже подтвердили в обеих компаниях. Это один из компромиссов, к которому стороны пришли на переговорах по транзиту газа. Дело в том, что ранее Москва и Киев согласовали пятилетний контракт на поставки голубого топлива через Украину. Заключить договор мешали взаимные судебные иски, особенно от «Нафтогаза», который хотел взыскать едва ли $12 млрд. Этот спор длился с 2014 года, когда обе стороны обвинили друг друга в нарушениях по транзитному контракту. Но в итоге от всех претензий было решено отказаться — кроме тех, по которым Стокгольм уже вынес свой вердикт.

В Казахстане начался траур по жертвам авиакатастрофы В Казахстане начался национальный траур по жертвам авиакатастрофы. Сегодня утром в центре столицы страны — Нур-Султане — был приспущен государственный флаг. Телеканалы убирают из эфиров юмористические шоу, концерты и другие развлекательные мероприятия. Напомним, что накануне под Алма-Атой разбился самолет Fokker 100 авиакомпании Bek Air. Жертвами ЧП, по последним данным, стали не менее 12 человек из 98, находившихся на борту. В то же время десятки граждан остаются в больницах (а некоторые в тяжелом состоянии). После аварии около сотни рейсов Bek Air были отменены. Сейчас расследованием занимается спецкомиссия, в числе возможных причин рассматривают ошибку пилота и проблемы с техникой.