Расторгуев прокомментировал фейк о своих долгах ПФР

Москва, 28 декабря. Певец и лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев прокомментировал сообщения СМИ, заявивших, что пенсионный фонд Москвы подал на музыканта в арбитражный суд из-за долга в 20 тысяч рублей.

«Впервые слышу об этом. У меня с налогами все в порядке. Фонд Николая Расторгуева, который занимается поддержкой радио, кино, телевидения и мультипликации, существует. Но никаких штрафов мне в 2018 году на фонд не выписывали, это — полнейшая чушь. Кто-то периодически вбрасывает про меня фейки», – заявил Расторгуев изданию «Вечерняя Москва».

Он также отметил, что ему не ясно, почему люди верят «голимой ерунде». При этом сообщается, что на сайте указанного суда действительно нет ни упоминания Расторгуева, ни слов о долгах его фонда.

Ранее утверждалось, что в 2018 году Расторгуев не отчитался за свой именной фонд, деньги которого идут на благотворительные концерты и спонсорство искусства. Пенсионный фонд якобы выписал штраф в 20 тысяч рублей, но оплачен он не был, писала Газета.ru со ссылкой на телеграмм-канал MASH.