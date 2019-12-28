Глава Союза украинского селянства назвал позором зависимость страны от картофеля из Африки

Киев, 28 декабря. Украина становится все сильнее зависима от импорта аграрной продукции из зарубежья, страна на сегодняшний день вынуждена закупать картофель у африканских стран, что является позором. Такое мнение высказал глава Союза украинского селянства Иван Томич.

По его словам, страна, пожалуй, впервые в своей современной истории поставила аграрный и продовольственный сектор в самую большую зависимость от импорта.

«И глубина импортозависимости катастрофически нарастает по многим продуктам, особенно трудоемким – овощи, животноводческая продукция», – цитирует Томича РИА Новости.

Напомним, еще в 2017 году правительство Украины выступило с заявлением, в котором дало высокую оценку результатам эксперимента по частичной отмене госрегулирования стоимости так называемых «социальных продуктов» и услуг ЖКХ. Еще в то время эксперты предсказали, что данные меры приведут к катастрофическому росту цен с последующей инфляцией и возможному голоду.

Спустя два года, в мае 2019, эксперты посчитали, что, например, борщевой набор на Украине за год стал дороже на 77%. Они также напомнили, что в рецепт входят один килограмм свеклы, белокочанной капусты, картофеля, моркови и репчатого лука.

Ранее депутат Верховной рады Юлия Тимошенко заявила, что Украине грозит голод в случае принятия законопроекта об отмене моратория на продажу земель сельхозназначения, пишет Газета.ru.