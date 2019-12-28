Захарова объяснила выход США сразу из нескольких международных соглашений

Москва, 28 декабря. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала действия Соединенных Штатов Америки, вышедших сразу из нескольких международных соглашений. По ее мнению, таким образом США хотят минимизировать те правовые рамки, которые ранее сковывали их действия на международной арене.

По словам Захаровой, раньше военно-политическая сфера стояла особняком и не была подвержена резким заявлениям или обострениям. Были «столповые» документы, которые вырабатывались и сохранялись в течение долгого времени. Поэтому на сегодняшний день при рассмотрении разрушения системы международных договоренностей необязательно выводить в отдельный блок тему разоружения. По мнению представителя МИД РФ, на ситуацию надо смотреть шире.

«США, именно они стоят во главе этого процесса, посчитали необходимым для себя минимизировать те правовые рамки, которые сковывали их действия на международной площадке. Они как из ЮНЕСКО вышли, сняв с себя все обязательства по договоренностям, как по климатическому соглашению опять же обнулили все свои подписи, точно также это коснулось темы СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий), Ирана и всего блока, связанного с ограничением вооружений», – цитирует РИА Новости Марию Захарову.

Напомним, США вышли из ДРСМД в одностороннем порядке 2 августа, обвинив Россию в нарушении соглашения. Москва отвергла все обвинения, назвав их несостоятельными. Российские и китайские власти обратили внимание на то, что действия США ставят под угрозу всю систему глобальной безопасности, однако Вашингтон не внял этим доводам.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Россия не будет размещать оружие, запрещенное ДРСМД, до аналогичных шагов со стороны США. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Кроме того, в 2018 году США вышли из сделки с Ираном по его ядерной программе. Также Вашингтон разморозил санкции в отношении Тегерана. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения. Европейские участники сделки стремятся сохранить ее.