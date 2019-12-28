Меладзе раскритиковал Шнурова за неправильный выбор песни для подопечной на шоу «Голос»

Москва, 28 декабря. Певец Константин Меладзе вместе со зрителями музыкального шоу «Голос» вновь обрушились на лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова. Причиной стало его наставничество над участницей «Голоса» Рагдой Ханиевой.

Во время шоу Константин Меладзе начал обвинять Шнурова в том, что тот не смог найти подхода к молодой исполнительнице, заставляя ее петь «не совсем то, что хочет». Данную позицию поддержал и другой член жюри – актер Дмитрий Нагиев.

«Да нет. Каждый имеет право на такое видение. Я считаю, что Рагду мы использовали на всю мощность. Мне номер понравился. Ребята выступили великолепно. Что я хотел, то и получил. Ребят, спасибо, что доверили свои судьбы вот в эти вот руки», – цитирует Шнурова РИА Новости.

В результате Рагда Ханиева набрала 40% голосов и не смогла пройти в финал, покинув проект. Позже зрители в Сети поддержали позицию Меладзе, сказал, что единственной ошибкой Рагды был выбор «неправильного наставника».

Как сообщает Газета.ru, последний финалист восьмого сезона «Голоса» определился по итогам противостояния подопечных Валерия Сюткина. В результате в последний этап конкурса вышел Арсен Мукенди.

Ранее рок-музыкант Сергей Шнуров высмеял участника шоу «Голос» Арсения Курчанина за неподобающее поведение по отношению к певице Полине Гагариной. Молодой человек выбрал композицию «Лишь о тебе мечтая» группы «Руки вверх!», которую исполнил в образе гопника. Для пущей убедительности Арсений сыпал семечки на стол Полины Гагариной. Певице идея не понравилась. Она высказала свое недовольство номером Курчанина. Шнуров в шутку объяснил воспитаннику, что семечки надо было высыпать на голову певице.