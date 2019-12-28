Посол РФ высказал МИД Польши позицию России по дискуссии о Юзефе Липском

Варшава, 28 декабря. Посол России Сергей Андреев был приглашен на беседу в МИД Польши из-за разгоревшейся дискуссии о польском дипломате Юзефе Липском, работающем в нацистской Германии и пообещавшем Гитлеру памятник за высылку евреев в Африку.

«Меня действительно сегодня после обеда приглашали в МИД Польши. У меня состоялась беседа с директором восточного департамента МИД Польши Яном Хофмоклем. Беседа была жесткая, но корректная», – цитирует ТАСС Сергея Андреева.

Было также отмечено, что польский политик излагал позицию своей страны, а российский посол также откровенно говорил о точке зрения правительства РФ.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Марчин Пшидач заявил местным СМИ, что в ходе беседы польские власти выразили протест в адрес высказываний правительства РФ об истории Второй Мировой войны. В ответ на это Сергей Андреев заявил, что если какие-либо безосновательные и оскорбительные утверждения и звучали в МИД Польши, то на них представителями РФ был дан адекватный ответ.

Напомним, в минувший вторник Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии Минобороны РФ, резко высказался о после Польши Юзефе Липском, поддержавшем в 1938 году идею властей гитлеровской Германии о высылке польских евреев в Африку «на вымирание». Путин зачитал выдержки из доклада Липского, где тот обещает Гитлеру «великолепный памятник в Варшаве».