Резолюцию РФ по борьбе с киберпреступностью приняла Генассамблея ООН

Нью-Йорк, 28 декабря. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая дает старт разработке международной конвенции по борьбе с киберпреступностью. Данный документ был ранее предложен Россией к рассмотрению.

Проект резолюции был внесен Российской Федерацией в середине декабря. По словам спецпредставителя президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрея Крутских, смысл проекта заключается в том, чтобы сообща бороться с данным видом преступности, который наносит колоссальный ущерб как гражданам, так и мировой экономике.

В поддержку резолюции высказались 79 представителей государств, 60 оказались против, а 33 воздержались, пишет ТАСС.

Следующим шагом Генассамблеи ООН станет учреждение межправительственного комитета, который займется разработкой необходимой конвенции о противодействии использованию современных коммуникационных технологий в преступных целях.

По словам российского дипломата, резолюция РФ не противопоставляется действующей Будапештской конвенции, а всего лишь осовременивает ее, затрагивая иные виды преступлений.

Напомним, ранее Газета.ru писала, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил беспокойство задержками в выдаче американских виз представителям России и других стран, состоящих в организации.