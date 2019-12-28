Заявления Павловского по «делу Лизы» оказались фальсификацией, заявили в МИД

Москва, 28 декабря. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала фальсификацией высказывание политолога Глеба Павловского, заявившего об убийстве русской девочки Лизы в Берлине в 2016 году.

Ранее Павловский в интервью сказал, что якобы министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время своего визита в Германию утверждал, что история с убийством русской девочки, которая получила широкую огласку в три года назад, правдива.

На своей странице в Facebook Захарова опровергла его слова, ответив что Лавров никогда не делал подобных заявлений и пояснила, что вся история была про живую девочку, поэтому дипломаты из России требовали от немецких властей по расследованию исчезновения ребенка. Однако после того, как полиция не смогла дать исчерпывающие сведения о судьбе россиянки, новость приобрела широкий резонанс.

«Смешно получилось у Глеба Павловского: разоблачение фальсификации оказалось фальсификацией», – резюмировала Мария Захарова.

Напомним, об истории 13-летней Лизы, живущей в Германии, в январе 2016 года рассказал Первый канал. Со ссылкой на родственников подростка он сообщал, что мигранты якобы надругались над ребенком, совершив насильственные действия. Дело получило широкий общественный резонанс.

Позже заявления девочки не подтвердились, а правоохранители сделали вывод, что вся история была ей выдумана. Однако во время расследования следователи выяснили, что за несколько месяцев до заявления девочка состояла в интимных отношениях с мужчиной. 24-летнего жителя Берлина, обвиненного в сексуальных действиях, приговорили к 21 месяцу условного заключения.

По данным Газеты.ru, обвиняемый признал свою вину, а также согласился выплатить штраф в €3 тысяч, который он был обязан перечислить в фонд помощи жертвам насилия.