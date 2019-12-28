Минобороны подготовилось к информационной атаке против ВС РФ

Москва, 28 декабря. Иностранные государства в ближайшее время готовят информационную кампанию по дискредитации руководства Вооруженных сил РФ, заявил первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов.

В интервью газете «Красная звезда» Цаликов сообщил, что у Минобороны есть достоверная информация о том, что отдельные государства через конкретные СМИ ведут работу по дискредитации российских органов власти, политиков, общественных деятелей и журналистов. В скором времени, по его словам, предполагается «усиление информационного давления, направленного против представителей руководящего состава Вооруженных сил России всех уровней».

«Система массовой информации и коммуникации стала сферой очень серьезного противостояния. Более того, информация в умелых руках и достаточных ресурсах превратилась в мощное и разрушительное оружие», — подчеркнул Цаликов.

Замминистра обратил внимание на тот факт, что «в нынешнем состоянии российские Вооруженные силы нравятся далеко не всем». Поэтому организаторы кампании будут использовать против ведомства «грязные методы информационной борьбы».

Минобороны ответит на атаку «честной и открытой работой», подчеркнул Цаликов.

Ранее в интервью Цаликов подвел итоги работы оборонного ведомства в 2019 году. По его словам, министерство выполнило все поставленные задачи, впервые за четыре года достигнуты самые высокие показатели поставок вооружения и техники.

Отметим, в минувший четверг сообщалось, что киберкомандование ВС США разрабатывает тактику ведения информационной войны против России. По данным The Washington Post, кибервойска США готовят варианты противодействия внешним угрозам под предлогом противостояния «возможному вмешательству» в выборы 2020 года. Разрабатываемые меры направлены против российских спецслужб, военных и представителей крупного бизнеса.