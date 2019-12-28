ФАН публикует видео атаки дронами террористов аэропорта в сирийском городе Хама

Дамаск, 28 декабря. Очевидцы передали Федеральному агентству новостей видео атаки боевиками военного аэродрома в сирийском городе Хама с помощью беспилотников.

В ночь на субботу стало известно, что боевики незаконных бандформирований попытались атаковать военный аэродром Хамы. Зенитные ракетные комплексы сирийской армии смогли отразить атаку запущенных террористами дронов.

Очевидцы передали ФАН видео ночной атаки. На записи видно, как в ночном небе сверкают огненные сполохи, слышны характерные для атаки звуки.

Участившиеся нападения боевиков связывают с новой антитеррористической операцией сирийской армии, которая ранее началась в провинции Идлиб. По итогам первых часов боевых действий правительственным силам удалось достичь значительных успехов. Например, под их контроль перешел населенный пункт Умм-Джаляль.

Отметим, что случаи использования боевиками беспилотников стали фиксироваться значительно чаще. В частности, ранее «Газета.ру» сообщала, что ПВО России сумели вовремя отразить атаку беспилотников на российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии.