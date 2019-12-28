Сирийская армия отразила атаку дронов на аэродром в Хаме

Дамаск, 28 декабря. Боевики незаконных бандформирований в Сирии попытались атаковать военный аэродром в городе Хама. Нападение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) террористов отразили зенитные комплексы армии САР.

«Зенитные ракетные комплексы сирийской правительственной армии отразили атаку запущенных террористами БПЛА, попытавшихся приблизиться к военному аэродрому Хамы», — цитирует РИА Новости местную радиостанцию Sham FM.

Участившиеся нападения боевиков связывают с новой антитеррористической операцией сирийской армии, которая ранее началась в провинции Идлиб. По итогам первых часов боевых действий правительственным силам удалось достичь значительных успехов. Например, под их контроль перешел населенный пункт Умм-Джаляль.

Однако в то же время участились нападения боевиков на позиции ВС Сирии. Неделю назад участники бандформирований сбросили взрывное устройство с беспилотного летательного аппарата. Бомбы упали на позиции САР, расположенные на высоте Наби-Юнис, на 1 км восточнее города Хан-Шейхун в провинции Идлиб. В результате взрыва двое сирийских военнослужащих получили ранения.

Ранее Газета.ru сообщала, что ПВО России сумели вовремя отразить атаку беспилотников на российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии. Боевики незаконных вооруженных формирований попытались атаковать военных РФ с помощью беспилотников, но они были обнаружены и ликвидированы. Известно, что пострадавших в результате нападения нет. Также боевики не смогли нанести никакого ущерба российской базе.