Москва, 28 декабря. Председатель комитета Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал высказывание главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Германия отказала Киеву в военной помощи.

Соответствующее заявление министр сделал в интервью RND. При этом он поблагодарил Германию за финансовую помощь и «политическую поддержку правительства».

В своем микроблоге в Twitter Пушков обратил внимание на то, что главный довод Пристайко, просящего помощи у Германии, в том, что «речь идет о выживании Украины как нации».

«Но выживание Украины как нации зависит прежде всего от политики ее руководства. Пока же власти Украины сами упорно разрушают страну. В ФРГ это поняли — и отказали», — написал российский сенатор.

Ранее отказ Германии прокомментировал в интервью Федеральному агентству новостей военный эксперт Игорь Никулин. По его мнению, «Германия очень сильно разочарована политикой Киева — и внешней, и внутренней». Эксперт подчеркивает, что «Украина всем надоела», и в первую очередь это касается Европы.

В интервью RND Пристайко выразил надежду, что Берлин изменит свое мнение относительно предоставления Украине помощи. Однако Никулин уверен, что немцы не пересмотрят свою позицию в ответ на дополнительные просьбы украинцев.