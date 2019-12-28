Президент Чехии задумался об отмене визита в Россию на 75-летие Победы

Прага, 28 декабря. Милош Земан заявил о том, что задумался об отмене своего приезда в Россию на 75-ю годовщину Победы СССР в Великой Отечественной войне. Таким образом президент Чехии прокомментировал критику, высказанную в адрес нового закона о дне жертв «вторжения и последующей оккупации» Чехословакии.

По словам Земана, некоторое время назад он принял приглашение от президента РФ Владимира Путина.

«Сейчас я думаю о том, ехать ли туда вообще или, что я, скорее всего, сделаю, поехать и сказать россиянам: «Что, если бы вы перелистнули эту страницу и перестали бы отмечать эту годовщину», – приводит слова Земана РИА Новости.

Ранее Министерство иностранных дел РФ заявило, что разочаровано решением чешского сената принять закон, признающий 21 августа днем памяти жертв вторжения 1968 года. По мнению РФ, данный подход противоречит двусторонним договоренностям, закрепленным в российско-чешском Договоре о дружественных отношениях и сотрудничестве, и вряд ли будет способствовать успешной работе двух стран, пишет Газета.ru.