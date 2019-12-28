Российское антидопинговое агентство уведомило WADA о несогласии с санкциями

Монреаль, 28 декабря. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило уведомление о несогласии РУСАДА (Российского антидопингового агентства) с санкциями, которые были применены в отношении российских спортсменов. WADA намерено продолжать отстаивать это решение в Спортивном арбитражном суде.

Как пояснили в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства, в субботу организация получила официальное уведомление со стороны РУСАДА, в котором выражено несогласие с решением исполкома признать Российское антидопинговое агентство не соответствующим кодексу организации на срок в четыре года, а также наложить ряд дополнительных санкций, сообщает ТАСС.

«WADA по-прежнему убеждено, что приняло правильное решение 9 декабря. Предполагаемые последствия санкций являются жесткими для российской стороны, в то же время они надежно защитят целостность чистого спорта во всем мире. Мы будем максимально отстаивать это решение в Спортивном арбитражном суде», – прокомментировал WADA Крейг Риди.

Напомним, комитет по соответствию WADA в связи с подозрениями в манипуляциях с базой данных Московской антидопинговой лаборатории рекомендовал исполкому организации лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство. Позже исполком принял положительное решение. В результате Россию лишили возможности принимать ЧМ и подавать заявки на его проведение в течение 4 лет. Однако российская сторона имеет право на апелляцию. Решение WADA должно вступить в силу через 21 день или после рассмотрения апелляции.

Прошедшие квалификацию российские спортсмены будут иметь возможность выступать только под нейтральным флагом. Организаторы международных соревнований вправе не включать гимн страны во время награждения атлетов из России.

В Москве новые претензии WADA назвали попыткой политического давления на нашу страну.

Позже в своем интервью Газете.ru глава Олимпийского комитета Станислав Поздняков объяснил, благодаря чему российские спортсмены могут выступить на Олимпиаде в Токио под флагом РФ, а также заверил, что на ближайших юношеских Играх российскому триколору точно ничего не угрожает.