Минобороны РФ выполнило все поставленные задачи в 2019 году

Москва, 28 декабря. Министерство обороны РФ за уходящий год выполнило все поставленные задачи, впервые за четыре года достигнуты самые высокие показатели поставок вооружения и техники, сообщил первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов.

Журналисты газеты «Красная звезда» поинтересовались у Цаликова о ключевых результатах, которых удалось достичь Минобороны в 2019 году.

Замминистра обороны подчеркнул, что все мероприятия, предусмотренные планом деятельности и государственным оборонным заказом 2019 года, выполнены в полном объеме.

«Достигнуты самые высокие за последние четыре года показатели поставок вооружения и техники. Речь идет о поступлении в войска более 6,5 тысяч единиц нового и модернизированного вооружения, что позволило довести долю современных образцов до 68,2%. В следующем году Минобороны поставлена задача довести этот показатель до 70%», — рассказал Цаликов.

На сегодняшний день, по словам замминистра, наиболее высокая доля современного вооружения — в ядерной триаде (82%). Он напомнил, что в пятницу на боевое дежурство был запущен первый ракетный полк, в распоряжении которого имеется ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками.

В системе ПВО и ПРО, по словам замминистра, в этом году была завершена масштабная работа по перевооружению всех ракетных бригад Сухопутных войск на комплекс «Искандер». Экспериментальный беспилотник «Охотник» (аналогов которого нет нигде в мире) совершил практические полеты. Кроме того, в начале декабря на боевое дежурство заступила уникальная РЛС загоризонтного обнаружения.