Священник объяснил решение синода РПЦ изменить правила крещения

Москва, 28 декабря. Синод Русской православной церкви убрал правила, которые ранее ограничивали участие в таинствах людей с «иностранными» именами. Как объяснил настоятель храма святителя Иннокентия в Бескудникове протоиерей Михаил Дудко, данное решение РПЦ упорядочивает существующую практику.

Под «иностранными» понимаются имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им. Например, Иоанна — Жанна. Новое решение Синода РПЦ позволило крестить детей под именами иностранных святых из поместных православных церквей, сообщает РИА Новости.

«Решение Синода – это не какая-то революция в церкви, оно просто упорядочило практику. Есть много устаревших и неактуальных церковных постановлений, которые сейчас уже далеко не везде применяются», – пояснил протоиерей.

Он также отметил, что ранее прихожане не знали, можно ли с именем, которого нет в святцах, участвовать в таинствах. Однако решение Синода данные недоумения разрешило, позволив людям с «иностранными» именами, такими как Эдуард, креститься и участвовать в церковных мероприятиях под родным именем.

Как ранее писала Газета.ru, решение РПЦ по изменению правил в крещении было связано с тем, что право выбора имени для новорожденного принадлежит только его родителям и не должно ограничиваться. Было также отмечено, что нельзя не допускать к таинствам людей, которые носят нетрадиционные русские имена.

В случае, если человек решил пройти крещение во взрослом возрасте, он может выбрать себе любое крестильное имя.