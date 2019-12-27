حصيلة أخبار سوريا في 27 كانون الاول: عملية ضد مقاتلي جبهة النصرة في إدلب واللاذقية، روسيا أصبحت الضامن لعودة السلام إلى سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إن موسكو أصبحت الضامن لعودة سوريا إلى الحياة السلمية. الجيش السوري ينفذ عملية ضد إرهابيي "جبهة النصرة" في شمال اللاذقية. ويحرر قرية من جنوب إدلب من المسلحي

عملية الجيش السوري في اللاذقية

شنت وحدات من الجيش السوري هجوما على مواقع المسلحين من جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية في منطقة الزويقات الجبلية ، الواقعة شمال محافظة اللاذقية

;وتمكنت وحدات الجيش السوري من استعادة السيطرة على التلال الواقعة "كباني" ، حيث تتمركز القوات الرئيسية للمقاتلين. وتراجع الإرهابيون مع خسائر بشرية ومادية فادحة.

وبدأت العمليات العسكرية في هذه المنطقة بعد قيام المجموعات الإرهابية باستهداف مدينة القرداحة، ولم تسجل حتى الآن خسائر بشرية

الجيش السوري يحرر جنوب إدلب

استعاد الجيش العربي السوري السيطرة على قرى وبلدات في الجزء الجنوبي من محافظة إدلب، بما في ذلك قرية صرمان

وحدث ذلك بعد مواجهات عنيفة مع الإرهابيين المرتبطين بجبهة النصرة الارهابيية ومجموعات أخرى، كما نقل مراسل وكالة الأنباء الفيدرالية "فإن

وقامت وحدات الجيش العربي السوري بتدمير مراكز الإرهابيين في منطقة صرمان بالصواريخ والمدفعية, محاصرة بذلك مركز المراقبة التركي في المنطقة

ونتيجة للاشتباكات الطويلة، تكبد الإرهابيين خسائر فادحة، ودمر الجيش السوري المركبات والمدرعات التابعة لجماعات الإرهابية

إقامة مركز المعلومات النفطي في دمشق بالتعاون مع روسيا

قال وزير النفط السوري، علي غانم، أن سوريا تتطلع لإقامة مركز المعلومات النفطي والجيولوجي في دمشق بالتعاون مع موسكو وذلك ضمن خارطة الطريق الموقعة بين دمشق وموسكو مؤخرا

وأكد غانم، أن هذا المركز، مدرج ضمن خارطة الطريق الموقعة مع وزارة الطاقة الروسية، خلال اجتماعات اللجنة السورية - الروسية المشتركة، والحقيقة والمركز سيكون قاعدة المعلومات الأساسية لكل قطاع النفط الجيولوجي

كما أضاف غانم أن "هذا المركز سيكون في دمشق، وهناك جدول زمني للتنفيذ، وبدأنا في الإنشاء

روسيا أصبحت الضامن لعودة السلام إلى سوريا

أبلغ قائد القوات الروسية العاملة في سوريا، العماد ألكسندر تشايكو خلال الاجتماع الأخيرة في المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا وزير الدفاع الروسي سيرغي شايغو أنه "نتيجة مشاركة القوات المسلحة التابعة للاتحاد الروسي في سوريا، وبحلول نهاية عام 2019 ، تم زيادة الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة السورية إلى 60

وأشار شايكو إلى النتائج الرئيسية التي حققها للجيش الروسي في سوريا لهذا العام قائلا "إنه وبفضل تعزيز قوات الجماعة وأنظمة الدفاع الجوي في سوريا، تم إسقاط أكثر من 50 طائرة بدون طيار تابعة للجماعات المسلحة غير القانونية بالإضافة إلى 27 صاروخًا

وتابع ممثل وزارة الدفاع "الحدث الرئيسي لهذا العام هو مساعدة الحكومة السورية في فرض سيطرتها على الأراضي شرق الفرات"، والدوريات الروسية التركية المشتركة التي تضم وحدات من الشرطة العسكرية. وفي المجموع ، تم تنظيم أكثر من 400 فعالية مختلف، بما في ذلك الفعاليات الإنسانية

ووفقا له ، فإنه بفضل هذه الإجراءات ، تم زيادة الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة السورية إلى 60 ٪

ونوه شايكو بشكل منفصل إلى أن ات إنشاء بنية تحتية عسكرية واجتماعية حديثة في أماكن انتشار القوات السورية، تم تشغيل 18 ملجأ وقائيا للطيران التكتيكي ، كما شارف العمل على الانتهاء من تسعة ملاجئ أخرى للطيران العسكري في قاعدة حميميم الجوية.

وأشار شايكو إلى أنه على مدار العام، عقدت وزارة الدفاع الروسية أكثر من 270 نشاط إنساني في المنطقة. وعملية عودة اللاجئين مستمرة، وازادد عدد الأشخاص العائدين إلى ديارهم هذا العام 2.5 مرة ، وحظيت عملية إخراج اللاجئين من مخيم الركبان على اهتمام خاص من المجتمع الدولي