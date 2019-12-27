Трамп и Ким Чен Ын до сих пор не ответили на приглашение на юбилей Победы в Москве

Москва, 27 декабря. От президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына пока не поступало ответов на приглашения посетить торжества по случаю юбилея Победы в Москве, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у Пескова, поступили ли ответы на приглашения от Трампа и Кима. По словам представителя Кремля, ответов не поступало.

«От некоторых нет ответа, но все было разослано. И так сейчас, на самом деле, очень уже представительная делегация сформирована. Это будет очень важное событие», — добавил он.

Ответить на вопрос, приглашал ли Владимир Путин украинского коллегу Владимира Зеленского на юбилей Победы во время их встречи на «нормандском саммите» Париже, Песков затруднился, отметив, что ему нужно уточнить соответствующую информацию.

В минувший понедельник глава МИД России Сергей Лавров заявил, что во время его встречи с Трампом в Вашингтоне последний рассказал о своем желании посетить Парад Победы в Москве 9 мая 2020 года, если позволит его график, передавала «Газета.ру». По словам министра, Трамп не раз подчеркивал важность этой даты, в том числе и во время визита Лаврова в Вашингтон, и свой интерес в участии в данном мероприятии.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее заявил, что лидеры 17 стран подтвердили приезд на юбилей Победы в 2020 году. В частности, как передавал RT, еще летом президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в мае 2020 года посетит Москву. Он добавил, что празднование Дня Победы является важным для Франции, поскольку французы «знают, что многим обязаны России и тем, кто сопротивлялся».