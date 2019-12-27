Строительство «Северного потока – 2» может продолжить судно «Академик Черский»

Москва, 27 декабря. Новые требования, выдвигаемые Данией к прокладке «Северного потока – 2», вызывают сомнения из-за своей возможной системности. Такое мнение высказал руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов. Возведение российского магистрального газопровода может продолжить отечественное судно «Академик Черский», однако главной проблемой по-прежнему остается дата окончания строительства.

Ранее Датское энергетическое агентство заявило, что введенные ограничения на прокладку «Северного потока – 2» касаются работ по строительству магистрали. По их словам, ее возведение должно идти с помощью специального судна, которое будет оборудовано системой динамического позиционирования.

Несмотря на несущественность данных заявлений, уточнения энергетического агентства вызывают подозрения, в том числе на фоне датских спекуляций и американских санкций. По мнению эксперта, это говорит о том, что датчане могут всячески препятствовать окончанию строительства «Северного потока – 2».

«Сама по себе новость, что датская сторона как-то меняет или уточняет условия прокладки, вызывает нехорошие мысли, что в том случае, если Россия начнет предпринимать попытки достроить «Северный поток — 2», а она будет это делать, датчане могут снова неожиданно сделать шаг назад и постараются как-то вставить палки в колеса данного проекта», – цитирует ФБА «Экономика Сегодня» Александра Перова.

Он также уточнил, что на специфику прокладки газопровода данные ограничения не влияют, отметив, что пока неизвестно, кто будет продолжать возведение «Северного потока – 2». Однако в собственности «Газпрома» есть специальное судно «Академик Черский», которое технически способно достроить газопровод, но в одиночку это будет сделать трудно.

В настоящее время «Черский» находится в порту Находки, где проходит плановый ремонт, но другие подробности о трубоукладчике неизвестны.

«Кроме того, нет точной характеристики «Академика Черского», как трубоукладчика – сколько времени у него занимает данный процесс, но «Северный поток — 2» строило два корабля, которым оставалось до конца работ всего один месяц», — констатирует Перов отмечая, что срок окончания работ можно умножать примерно в два раза, поскольку российскому судну необходимо еще окончить ремонтные работы и дойти до дойти до Балтийского моря.

Несмотря на то, что новый российский газопровод на данный момент построен на 93,5%, можно ожидать новые трудности. Например, санкции против «Академика Черского» или новые ограничения от Дании, считает эксперт.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что проект российского газопровода «Северный поток — 2» будет реализован, несмотря на американские санкции.

Вместе с тем, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков негативно оценил требование Госдепартамента США прекратить работу над строительством газопровода «Северный поток – 2», чтобы избежать санкций, пишет Газета.ru.