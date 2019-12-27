Российские военные в Сирии передали гумпомощь жителям провинций Алеппо и Хасака

Алеппо, 27 декабря. Российские военные провели гуманитарные акции в сирийских провинциях Алеппо и Хасака, передав нуждающимся жителям более трех тонн продовольственных наборов, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

За минувшие сутки представители ЦПВС провели две гуманитарные акции в городе Алеппо одноименной провинции и населенном пункте Тель-Музан провинции Хасака. Нуждающимся жителям передали 650 продовольственных наборов общим весом 3,15 тонны.

В общей сложности Центром по примирению уже проведено 2 305 гуманитарных акций, а общий вес гуманитарного груза составил 3 878,31 тонны.

Кроме того, за сутки в населенных пунктах Кобани провинции Алеппо, Камышлы, Тель-Музан провинции Хасака российские военные медицинские специалисты оказали медпомощь 231 сирийцу.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, 25 декабря в населенном пункте Нава провинции Даръа российские военные доставили гуманитарную помощь для местных жителей и поздравили их с наступающим Новым годом. Россияне раздали продуктовые наборы, школьникам подарили красивые рюкзаки и новогодние гостинцы. Вместе с военными в провинцию Даръа приехали медики. Врачи бесплатно осмотрели каждого, кому требовалась помощь, снабдили нужными лекарствами.

Жители населенного пункта Нава заявили, что очень благодарны за помощь России в это трудное время.