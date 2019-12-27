Российские военные в Сирии провели патрулирование в провинции Алеппо

Москва, 27 декабря. Российская военная полиция провела патрулирование в сирийской провинции Алеппо вдоль границы с Турцией, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

В пятницу подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование по маршрутам Аджами — Авшария, Аджами — Манбидж в провинции Алеппо.

В четверг состоялось совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Гариб — Тахтик — Тахтани в провинции Алеппо. Колонну военных с воздуха прикрывали вертолеты ВКС России.

22 октября 2019 года президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи приняли совместный меморандум, который ознаменовал окончание антитеррористической операции Анкары «Источник мира», которая проводилась против террористических группировок курдов и «Исламского государства»1 (запрещена в РФ) в Сирии. С 23 октября на сирийскую сторону границы были введены силы российской военной полиции и сирийские пограничники для вывода курдов, передавала «Газета.ру». Впоследствии российские, сирийские и турецкие войска начали совместное патрулирование установленной зоны безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.