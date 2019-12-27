Посольство РФ с юмором отреагировало на сообщения о «российских шпионах» в Каталонии

Мадрид, 27 декабря. Посольство России в Испании с юмором отреагировало на публикацию местной газеты El Pais, в которой утверждается, будто три неустановленных «члена ГРУ» посещали Барселону в 2016 и 2017 году.

Испанские журналисты пишут, что российские «шпионы» входят в некое «Подразделение 29155» и якобы имеют какое-то отношение к каталонскому кризису.

Российские дипломаты ответили шуткой. Они обратили внимание на то, что последние три цифры секретного «подразделения» ГРУ по странному совпадению соответствуют 155 статье Конституции Испании, которая позволила Мадриду предотвратить отделение автономного региона, ограничив полномочия местных властей и отменив результат референдума. Сотрудники посольства посоветовали и посоветовали El Pais копать в этом направлении.

«Есть подозрительное совпадение: номер предполагаемого российского подразделения, которое упоминается в газете, заканчивается на 155, что само по себе создает новую реальность. Так что – по следу», — пишет посольство в Twitter.

Напомним, что в 2017 году власти Каталонии провели референдум, по результатам которого была принята декларация о независимости от Испании. Мадрид в ответ воспользовался статьей 155 Конституции, распустив каталонское правительство и введя прямое управление регионом. В конечном итоге правительство Каталонии признало роспуск и прекратило работу до проведения досрочных выборов.