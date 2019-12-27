Групповые чаты в WhatsApp получат новую функцию исчезающих сообщений

Москва, 27 декабря. Пользователи новой бета-версии популярного мессенджера WhatsApp заметили новую функцию, доступную в приложении на операционных системах iOS и Android. В приложении появятся исчезающие сообщения, однако доступны они будут только в групповых чатах.

Включить новую функцию смогут исключительно администраторы диалогов. Для обычных участников она будет недоступна. Предполагается, что новая функция поможет очистить память мобильного телефона от старых сообщений, поскольку они будут самостоятельно удаляться через определенное время. Например, час, день, неделю или даже год. Если же данная функция будет отключена, все сообщения останутся в чате, пишет Газета.ru.

Ранее СМИ сообщали, что после 31 декабря 2019 года WhatsApp прекратит поддерживать Windows Phone. С февраля 2020 года WhatsApp будет недоступен на операционной системе Android до версий 2.3.7, а также на iPhone с операционными системами до iOS 8.

Как стало известно, мессенджер постепенно отказывается от работы с платформами, которые «не предоставляют возможностей, необходимых для расширения функционала приложения в дальнейшем».

Как позже пояснил эксперт, не смотря на прекращения поддержки, приложение продолжит работать на старых смартфонах. Мессенджер на таких устройствах станет попросту ограниченным и не будет дополняться новыми функциями.