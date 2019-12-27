В Стамбуле прошли массовые демонстрации против союза Турции с террористами ПНС Ливии

Стамбул, 27 декабря. Жители Стамбула устроили массовую демонстрацию против решения турецких властей оказать поддержку террористам из так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии и перебросить в африканскую страну вооружение и боевиков.

Несколько десятков человек собрались в Стамбуле в пятницу, чтобы выступить против решения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана поддержать террористов ПНС Ливии, которых неоднократно уличали в связях с запрещенными в РФ организациями «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1. Видео с акции опубликовано в Facebook.

Собравшиеся выразили поддержку фельдмаршалу Халифе Хафтару и Ливийской национальной армии, которая контролирует большую часть территории Ливии и заручилась поддержкой населения.

С 2014 года ЛНА под командованием Хафтара ведет в африканской стране контртеррористическую операцию «Аль-Карама», направленную против боевиков, захвативших ливийские земли после революции 2011 года.

Федеральное агентство новостей провело собственное расследование и выяснило подробности турецкого военного вмешательства в Ливию. По данным ФАН, Анкара поставляет террористам ПНС Ливии военную технику и боеприпасы, несмотря на введенное ООН оружейное эмбарго, а также помогает наращивать мощь «вооруженных сил», перебрасывая турецких инструкторов и боевиков из Идлиба.

По данным источника ФАН, во второй половине октября порядка двух тысяч сирийских боевиков было переправлено из Турции в Ливию в контейнерах на сухогрузе Medcon Sinop. О прибытии в Мисурату сирийских боевиков из Стамбула рассказывал полевой командир 404-го батальона группировки «Фурсан Джанзур», капитан Абд аль-Кауи Халифа, которого в октябре 2019 года взяли в плен военнослужащие Ливийской Национальной Армии. ФАН публиковал перевод видеозаписи с его допросом, которая появилась в арабских СМИ.

1 Организация запрещена на территории РФ.