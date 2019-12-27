Путин вошел в список 50 значимых фигур десятилетия по версии Financial Times

Лондон, 27 декабря. Британская газета Financial Times составила список из 50 наиболее значимых людей, «определивших облик десятилетия». Журналисты издания включили в список и президента РФ Владимира Путина.

Отмечается, что в рейтинге значатся 19 политиков, 22 бизнесмена и девять фигур из сферы культуры, спорта, шоу-бизнеса и науки.

Из числа политиков в список вошли канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Индии Нарендра Моди, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, председатель КНР Си Цзиньпин, бывший и нынешний президенты США Барак Обама и Дональд Трамп, а также лидеры Франции и Турции Эммануэль Макрон и Реджеп Тайип Эрдоган.

Самыми влиятельными бизнесменами газета признала руководителя Apple Тима Кука, основателя Amazon Джеффа Безоса, бывшего главу Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги, главу Netflix Рида Хастингса, учредителя Uber Трэвиса Каланика, главу Tesla Илона Маска и основателя китайской корпорации Alibaba Джека Ма.

Кроме того, строчки рейтинга заняли звезда тенниса Серена Уильямс, изобретатель технологии генома Дженнифер Дудна и актриса Роуз Макгоун, известная своими обвинениями в изнасиловании в адрес режиссера Харви Вайнштейна.

Также журналисты включили в список общественную активистку и лауреата Нобелевской премии из Пакистана Малалу Юсуфзай, лидера массовых протестных акций в Гонконге Джошуа Вонга, а также бывшего специалиста спецслужб США Эдварда Сноудена.

Попал в рейтинг и бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, бежавший из России и заочно арестованный за злоупотребление должностными полномочиями.