Представитель Батуриной назвал «рейдерской атакой» объявление ее в розыск

Москва, 27 декабря. Представитель президента компании Елены Батуриной Inteco Management Геннадий Теребков прокомментировал уголовное дело о клевете, которое в отношении нее возбудили в Элисте. Объявление Батуриной в розыск он назвал «рейдерской атакой» со стороны структур А1 Михаила Фридмана.

Теребков сообщил РБК, что не исключает, что за уголовным преследованием Батуриной стоят структуры инвестиционной компании А1 Михаила Фридмана. Их действия он назвал «рейдерской атакой» и «грязной пиар-кампанией», которую развернули сразу после смерти ее супруга Юрия Лужкова.

Теребков считает постановление о розыске Батуриной незаконным и обещает, что оно будет обжаловано.

Представитель А1 заявил агентству, что компания не имеет к постановлению о розыске Батуриной никакого отношения и «в этом деле не участвует».

Ранее в пятницу сообщалось, что Батурину объявили в розыск в рамках уголовного дела о клевете. Заявление Эренца Манжеева, финансового управляющего бизнеса ее брата, было направлено к мировому судье судебного участка №6 Элистинского судебного района еще в сентябре.

Батурина обвинила своего брата в подделке документа, заявив, что в отношении Манжеева в России возбуждено уголовное дело по незаконному доступу к ее деньгам.