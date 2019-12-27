Зеленский назвал «большой победой» выплату «Газпромом» 3 млрд долларов

Киев, 27 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский назвал «большой победой» выплату «Нафтогазу» 2,9 млрд долларов от российского «Газпрома».

«Еще одна победа. Для кого-то может и маленькая, а для страны — большая. НАК «Нафтогаз» получил от «Газпрома» 2,9 млрд долларов компенсации по решению Стокгольмского арбитража. Деньги уже на украинском счетах, согласно достигнутым договоренностям», — пишет он в Facebook.

Ранее информацию о перечислении запрашиваемой суммы подтвердил «Газпром». По словам представителя газового гиганта, средства были перечислены в ранее оговоренные сроки.

Напомним, что Стокгольмский арбитражный суд в 2017 году одобрил иск Украины к России по газовому контракту. В нем Киев требовал признать незаконным пересмотр скидок и цены на газ, который произошел после того, как на Украине в 2014 году произошел госпереворот. В итоге арбитраж занял сторону Украины, но при этом снизил сумму требуемой компенсации с 37 млрд долларов, как было в изначальном иске, до 2 млрд 19 млн долларов. Впоследствии эта сумма увеличилась до 2,9 млрд долларов за счет пени. Россия с данным решением не согласилась и обжаловала его.

Точка в споре была поставлена лишь в конце декабря 2019 года. Москва и Киев договорились продлить действующий договор о транзите газа при условии, что РФ выплатит 2,9 млрд долларов, а Украина отзовет остальные свои судебные иски. Отметим при этом, что договор заключен не на 10 лет, как обычно, а на 5 лет.