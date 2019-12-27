Коломойский прекратил финансирование издания «theБабель»

Киев, 27 декабря. Украинское издание «theБабель» прекратит свою работу после Нового года в связи с отсутствием финансирования. Об этом заявили соучредители и руководители СМИ Екатерина Коберник и Глеб Гусев.

Коберник написала в Facebook о закрытии проекта, в тексте она отметила, что причины, по которым инвесторы останавливают финансирование, ей неизвестны.

«Не спрашивайте, лично мне ничего не объяснили. Будет ли на этом домене и дальше выходить контент с новой командой, не знаю. Это решат акционеры, которые остались. Меня и Глеба (Гусева) среди них не будет», — сообщила Коберник.

Сообщается, что финансировал издание крупный украинский олигарх Игорь Коломойский, чьи интересы в проекте представлял Ярослав Пахольчук.

Кроме того, 27 декабря вышел последний печатный номер украинской газеты «Зеркало недели», которая существует с 1994 года.

«Бумага» в мире умирает быстрее, чем журналистика в целом. Мы годами тянули жилы и дважды обматывали вокруг себя пояса, чтобы не закрывать бумажную версию. Сколько могли», — сообщил коллектив редакции.

Работу продолжит только интернет-версия газеты.