Зеленский уволил с военной службы бывшего главу СБУ Грицака

Киев, 27 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский распорядился уволить с военной службы бывшего главу Службы безопасности Украины Василия Грицака и отправить его в запас. Соответствующий указ в пятницу был опубликован на официальном сайте президента Украины.

При этом Зеленский сохранил за Грицаком право носить генеральскую форму.

«Освободить генерала армии Украины Грицак от военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды», — говорится в документе.

Грицак возглавлял СБУ с июля 2015 по май 2019 года. В настоящее время ведомством руководит Иван Баканов, который был назначен на должность вскоре после победы Зеленского на президентских выборах.

Напомним, что Грицак подозревается шпионаже и госизмене. В ноябре этого года антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть производство против чиновника.

Кроме того, бывший глава СБУ подозревается в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, он сфабриковал улики, чтобы посадить невиновного человека. А до этого представители партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» жаловались на Службу безопасности Украины, которая организовала незаконную слежку за депутатами. Парламентарии требуют возбудить по данному факту уголовное дело. В заявлении указывается, что сотрудники СБУ проводят в отношении депутатов партии «незаконную оперативно-розыскную деятельность».