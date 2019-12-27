Боярский рассказал о жене, разрывающейся между театром и семьей

Санкт-Петербург, 27 декабря. Знаменитый актер и певец Михаил Боярский рассказал о самочувствии своей жены – Ларисы Луппиан. По его словам, супруга не жалеет себя, разрываясь между семьей и работой в театре, теряя здоровье на глазах.

«Я ей стараюсь во всем помогать. Ларисе очень сложно разрываться между театром и семьей. Она себя безумно сжигает и теряет здоровье на глазах», – цитирует Боярского журнал StarHit.

В настоящий момент Лариса Луппиан является художественным руководителем театра Ленсовета, пытаясь параллельно с творчеством уделять время четверым внукам. Сам же Михаил Боярский старается в свои 70 лет реже работать и отказываться от съемок для того, чтобы чаще быть с семьей. По словам актера, он мечтает уйти из профессии, так как хороших актеров сотни, а у своих внуков он «единственный дедушка».

Напомним, накануне Михаилу Боярскому исполнилось 70 лет. Круглую дату артист отметил на сцене театра Ленсовета, сыграв роль в спектакле «В этом милом старом доме». Ранее Боярский признался, что стал «ворчливым и озлобленным» человеком, невоспринимающим современный мир. Известный актер и музыкант отметил, что ему сложно воспринимать современные тренды в искусстве, а также влияние современных технологий на жизнь и отношения между людьми в целом.