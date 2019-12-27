Взрыв прогремел на авиастроительном заводе Beechcraft в Канзасе, есть пострадавшие

Вашингтон, 27 декабря. Взрыв прогремел на авиастроительном заводе в американском городе Уичито, в штате Канзас.

Как сообщает CNN, взрыв произошел на заводе авиаконцерна Beechcraft, производящего как гражданские, так и военные самолеты. На время рождественских праздников работы на заводе были приостановлены. В связи с этим погибших в результате инцидента быть не должно.

Orr Nissan of Wichita captured this video from their cameras of the #Beechcraft explosion pic.twitter.com/N2GBN6TARi — Carly Willis (@CarlyWillisKSN) December 27, 2019

Сейчас на месте взрыва работают правоохранители и спасатели.

Согласно последним данным, в результате инцидента госпитализированы 11 человек. Еще четыре человека врачи осмотрели на месте и отпустили домой. У одного из пациентов, по словам врачей, зафиксированы крайне тяжелые травмы.