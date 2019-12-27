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Взрыв прогремел на авиастроительном заводе Beechcraft в Канзасе, есть пострадавшие

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Взрыв прогремел на авиастроительном заводе Beechcraft в Канзасе, есть пострадавшие

Вашингтон, 27 декабря. Взрыв прогремел на авиастроительном заводе в американском городе Уичито, в штате Канзас. 

Как сообщает CNN, взрыв произошел на заводе авиаконцерна Beechcraft, производящего как гражданские, так и военные самолеты. На время рождественских праздников работы на заводе были приостановлены. В связи с этим погибших в результате инцидента быть не должно.

Сейчас на месте взрыва работают правоохранители и спасатели.

Согласно последним данным, в результате инцидента госпитализированы 11 человек. Еще четыре человека врачи осмотрели на месте и отпустили домой. У одного из пациентов, по словам врачей, зафиксированы крайне тяжелые травмы.

 

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Источник: CNN
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