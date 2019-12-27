США плодят фейки о драках с российскими военными, чтобы воровать нефть Сирии

Москва, 27 декабря. Министерство обороны РФ опровергло информацию о рукопашном бое с военными США, о чем ранее заявляла «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR).

В Минобороны обратили внимание на местонахождение SOHR, которая базируется в Великобритании, сообщает «Политика сегодня».

«Примитивный фейк», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее SOHR сообщала о стычке между американскими и российскими военными, произошедшей 26 декабря в сирийском городе Тель-Тамр. По сообщениям организации, американские солдаты при помощи переводчика поинтересовались у местных жителей мнением о военном присутствии США. Однако, сирийцы неоднозначно отнеслись к этой провокации, а затем к ним на выручку пришли российские военнослужащие.

Анонимный источник среди российских военных, находящихся в Сирии, подтвердил наличие инцидента, но подчеркнул, что никакого масштабного конфликта между сторонами не было.

«Это обычная кампания по дезинформации. Для того, чтобы сформировать образ врага из России», — считает замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Он отметил, что США, имея громадный военный бюджет, могут себе позволить многочисленные информационные атаки.

Американские военные траты на 2020 год запланированы в размере 738 миллиардов долларов, что в 16 раз превышает военный бюджет России и примерно равно тратам на армию всех остальных стран мира. Чтобы обосновать такие баснословные суммы своим гражданам, Вашингтон целенаправленно создает образ врага в лице России.

При этом эксперт предостерегает об опасности гонки бюджетов, по его словам, гораздо эффективнее другие методы.

«Бороться правдой. Эта правда состоит в том, что Россия не является врагом для Соединенных Штатов, точнее — не воюет с США. Россия восстанавливает мир и порядок в Сирии. Непонятно только, что там делают американцы», — отметил Шаповалов.

Понятно, что единственная цель США в Сирии — кража местной нефти, заключил эксперт.