США и Турция намерены выжать из Ливии нефть и превратить в плацдарм для террористов

Москва, 27 декабря. Президент РФ Владимир Путин в пятницу провел совещание с членами Совета безопасности РФ. На встрече глава государства затронул вопрос об урегулировании ситуации в Ливии, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец уверен, что Путин обсудил с членами Совбеза вопрос сотрудничества Турции с террористами из так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

«Я не сомневаюсь в том, что был затронут вопрос поставки Турцией оружия в Ливию. У нас с Турцией слишком разные подходы к ливийской проблеме. Если Турция поддерживает так называемое Правительство национального согласия – марионетку США, то мы – нет», ― заявил Баранец в комментарии «ПолитЭксперту».

По словам эксперта, Анкара проводит схожую с США политику, поддерживая террористов из так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Турция и США заинтересованы в усилении хаоса на территории Ливии, так как это сулит выгоды Анкаре и Вашингтону: США смотрят на Ливию как на источник нефти, а Турция ― как на плацдарм.

«Экстравагантность этого события заключается в том, что интересы США и Турции вокруг ПНС совпали. Как всегда, на Ближнем востоке много парадоксов. Несмотря на то, что Эрдоган противостоит США из-за С-400 и Сирии, тем не менее он поддерживает ПНС и фактически находится в одном окопе с США, которые хотят утвердить в Ливии марионеточное правительство», ― добавил Баранец.

Согласно результатам расследования Федерального агентства новостей, Анкара снабжает боевиков военной техникой, оружием, боеприпасами и инструкторами. Так, в порт Триполи под флагом Молдавии прибыло судно Amazon, которое доставило партию новых турецких бронемашин класса MRAP Kirpi II и Vuran, предназначенных для бандформирований, поддерживающих ПНС.

По данным источника ФАН, во второй половине октября порядка двух тысяч сирийских боевиков было переправлено из Турции в Ливию в контейнерах на сухогрузе Medcon Sinop. О прибытии в Мисурату сирийских боевиков из Стамбула рассказывал полевой командир 404-го батальона группировки «Фурсан Джанзур», капитан Абд аль-Кауи Халифа, которого в октябре 2019 года взяли в плен военнослужащие Ливийской Национальной Армии. ФАН публиковал перевод видеозаписи с его допросом, которая появилась в арабских СМИ.