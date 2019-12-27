США назвали условия, при которых подрядчики «Северного потока — 2» избегут санкций

Вашингтон, 27 декабря. Власти США дали всем компаниям, задействованным в строительстве газопровода «Северный поток — 2», месяц на то, чтобы свернуть все работы. Об этом в пятницу сообщил Госдепартамент Соединенных Штатов.

Если до 20 января работа по проекту не будет прекращена, то подрядчики попадут под американские санкции. В течение 60 дней госсекретарь подготовит отчет для Конгресса, в котором укажет всех, кто не подчинился воле Вашингтона. Свои действия Америка объяснила стремлением к диверсификации газовых поставок на европейский рынок.

«Альтернативные варианты помогают уменьшить роль геополитики на энергетических рынках, снизить потребительские цены и повысить энергетическую безопасность стран-получателей энергоносителей», — говорится в сообщении.

Госдеп утверждает, что поставки американского СПГ якобы позволят Европе сэкономить 8 млрд долларов и снизить цены для конечных потребителей.

Отметим, что эксперты придерживаются обратного мнения. Они указывают на то, что американский СПГ обойдется европейцам гораздо дороже, поскольку в его цену закладывается большие расходы по добыче, транспортные расходы (сжиженный природный газ доставляют в Европу кораблями) и расходы на хранение. В то же время прямые поставки газа из России по газопроводу обойдутся намного дешевле.

Представители немецкого бизнеса уже заявили, что США пытаются санкциями выдавить конкурентов с рынка, а также обвинили Штаты во вмешательстве во внутренние дела Европы. Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Норберт Вальтер-Борьянс назвал действия Трампа попыткой экономически подчинить Европу.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал закон, вводящий санкции против иностранных компаний, участвующих в строительстве «Турецкого потока» и «Северного потока — 2». Швейцарская Allseas, которая занималась укладкой труб, уже приостановила работы. В России тем не менее уверены, что Штаты не смогут сорвать проект. По словам министра энергетики РФ Александра Новака, газопровод будет запущен до конца 2020 года.