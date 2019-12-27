Эксперт прокомментировал отказ Германии в военной помощи Украине

Глава украинского МИД Вадим Пристайко сообщил в интервью немецкому порталу RND, что Германия отклонила просьбу Украины о предоставлении военной помощи. О возможной причине отказа украинцам корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал военный эксперт Игорь Никулин.

«ФРГ достаточно развитая страна и оказать военную помощь способна. Я думаю, что Германия очень сильно разочарована политикой Киева — и внешней, и внутренней. Украина всем надоела. В Европе по крайней мере. И тем в том числе, что украинцы всячески пытаются вбить клин между Россией и Евросоюзом, и тем, что они пытаются переложить свои проблемы на чужие плечи. Плюс героизация нацистов и их пособников, что тоже идет в противоречие с западными стандартами в данной области», — пояснил он.

Пристайко все же высказал надежду на то, что немцы изменят свое решение.

«Надеюсь, что Берлин пересмотрит такую ​​сдержанную позицию и все-таки решит усилить оборонительные возможности Украины», — заявил он.

Украинский политик пожаловался немецким журналистам на то, что из-за нехватки вооружений погибают воины в Донбассе и их оплакивает вся страна, а также подчеркнул, что на сегодняшний день речь идет о выживании Украины как государства. Киев просит у Запада противоракетные системы, новые военные корабли и радары.

Никулин уверен, что немцы не пересмотрят свою позицию в ответ на дополнительные просьбы украинцев.

«Конечно, на Западе русофобия присутствует всегда, но Украина уже надоела больше, чем кто бы то ни было», — прокомментировал эксперт.

Стоит напомнить, что президент США Дональд Трамп поставил свою подпись под оборонным бюджетом страны на 2020 финансовый год. В нем указано, что на военную помощь Украине Вашингтон потратит 300 миллионов долларов.

Тем не менее в последнее время на мировой арене заметно изменилась риторика.

«Германия пытается проводить свою самостоятельную политику. Это связано и с тем же «Северным потоком — 2», и с другими вещами. Германцы все-таки хотят выйти из-под опеки англосаксов, по крайней мере, предпринимают робкие попытки это сделать», — заключил собеседник ФАН.

Всего за пять лет Украина получила от США около 1,3 миллиарда долларов на свои вооруженные силы.