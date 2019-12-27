Активисты «Поколения Z» поздравили петербуржцев с Новым годом. ФАН-ТВ

До Нового года осталось менее четырех дней, а поздравить друзей, родных и близких многие начали уже сейчас. В самом центре Петербурга — на Невском проспекте — жителей и гостей города поздравили молодые активисты общественного движения «Поколение Z».

Ребята с плакатами, на которых были написаны добрые и теплые пожелания, подняли настроение всем, кто проходил вечером у Гостиного двора.

Исполнения желаний, реализации намеченных планов и много счастья пожелали россиянам, как себя сами называют активисты, «люди будущего».

Координатор волонтерского корпуса Межрегионального молодежного общественного движения «Поколение Z» Алена назвала главную цель, которую необходимо достигнуть в новом 2020 году:

«Мы желаем в Новом году всем нам достигать только самых новых вершин, самых высоких высот, и каждый из нас должен стать немного лучше. Наверное, это будет главной целью на 2020 год. С праздником, дорогие друзья!» — поздравила Алена.

«Я всех поздравляю от лица движения «Поколения Z», желаю всем счастья, удачи и успехов. Желаю, чтобы в 2020 году у всех была спокойная жизнь, и все работали нормально», — обратился к петербуржцам молодой активист.

«Мы — молодежь, мы классные, от лица нашей молодежи, от лица «Поколения Z» мы поздравляем всех жителей Санкт-Петербурга и нашей необъятной России с этим прекраснейшим праздником, с Новым годом! Мира, счастья, удачи, веселья, драйва, не скучайте, не кисните, давайте, ловите драйв!» — поздравил активист.

Общественное движение «Поколение Z» образовано в октябре прошлого года, как проект по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации в рамках платформы «Россия — страна возможностей». За небольшой период своей работы ребята из молодежного движения провели несколько сотен мероприятий в школах Петербурга по патриотическому воспитанию.