Сирия, 28 декабря. Третий за неделю военный конвой США прибыл в Хасаку. ВВС Израиля подозреваются в атаке на авиабазу Т-4 на востоке Хомса. Курдские боевики арестовали сирийца за фото военного штаба YPG в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: открыли ответный огонь по позициям исламистов юго-западнее Алеппо; провели подрывные работы на востоке Алеппо; выбили боевиков из города Ат-Тах в Идлибе.

«Тахрир аш-Шам»: публиковала неподтвержденные данные о потерях САА на границах «Большого Идлиба».

Курдские вооруженные группировки: подверглись нападению ИГ1 в городе Абу-Хашаб в Северном Дейр-эз-Зоре; арестовали сирийца за фото военного штаба YPG в Хасаке; приступили к демонтажу пусковых установок на базе США в Дейр-эз-Зоре.

«Исламское государство»1: подозревается в установке СВУ на подступах к городу Хасака; заявило о своей причастности ко взрыву в Ракке.

ВС Турции и протурецкие силы: вели перестрелки с курдскими боевиками вблизи Тель-Рифата; разминировали автомобиль в северной части Ракки;

ВВС Израиля: подозреваются в воздушной атаке на авиабазу Т-4 к юго-востоку от Хомса.

Соединенные Штаты: направили третий за неделю конвой с подкреплениями на север Хасаки.

Провинция Алеппо

Правительственные войска возобновили боевые действия в западной части провинции в ответ на обстрелы боевиками жилых кварталов административного центра региона, произошедшие в этот четверг. По данным интернет-портала Aleppo Media Center, артиллерия Сирийской арабской армии (САА) нанесла удары по расположениям радикалов у населенного пункта Камари. Никакой информации о потерях исламистов в живой силе или технике все еще не поступало.

Тем временем в районе Тель-Рифата в северной части провинции накануне продолжались столкновения между курдскими бандгруппами и протурецкими формированиями. Twitter-канал (EuphratesNewsNetwork) сообщал о перестрелках в окрестностях Мараназа.

На юго-востоке от Алеппо состоялся еще один этап работ по зачистке местности от следов военного присутствия боевиков. По данным агентства новостей SANA News, саперы инженерных подразделений САА выполняли задачи по разминированию в районе населенного пункта Ас-Сафира в период с 8.00 до 14.00.

Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) опубликовал данные о проведении в административном центре провинции двух гуманитарных акций, в ходе которых жители города получили 250 наборов с продовольствием, тонну хлеба и 165 подарков.

Провинция Хомс

В минувшие сутки самолеты неизвестной авиации осуществили боевые вылеты в восточной части Хомса. Военный источник в сети Twitter (thiqanewsagency) сообщал о том, что атаке подверглась авиабаза Сирийской арабской армии (САА) Т-4. Никакой информации о последствиях налета все еще не поступало. В проведении атаки подозреваются израильские ВВС, которые не раз нацеливались на военные объекты проправительственных иранских формирований, выступающих на стороне армии Башара Асада. Власти Израиля никак не прокомментировали случившееся.

Провинция Дейр-эз-Зор

Очередное нападение боевиков подпольных групп «Исламского государства» произошло на севере от Дейр-эз-Зора. Как передает Twitter-канал (NotWoofers), два террориста застрелили члена местного совета по имени Ахмад аль-Заим и его коллегу в населенном пункте Абу-Хашаб. Некоторые источники утверждали, что нападение привело к гибели трех человек. Позднее стало известно, о том, что налетчиков выследили и уничтожили мирные жители. Таким образом, население занимаемых «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) районов вынуждено самостоятельно бороться за свою безопасность.

Поступала информация о том, что курдские радикалы начали демонтировать пусковые установки на военной базе США, размещенной у нефтегазового поля Аль-Омар на юго-востоке провинции. О причинах подобного решения до сих пор ничего неизвестно. Позднее связанный с ИГИЛ1 медиапортал «Аль-Амак» заявлял о нападении на позиции международного альянса в данном районе. Под ударом оказались военные объекты коалиции, однако данные о последствиях налета все еще не оглашались.

Провинция Идлиб

На границах «Большого Идлиба» накануне вновь фиксировались ожесточенные столкновения на линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков незаконных бандгрупп. Информагентство Halab Today TV сообщало о стычках вблизи населенных пунктов Тель-Маннас, Маар-Шамша, Абу-Джариф и Дейр аль-Гарби. В ходе вооруженного противостояния под контроль правительственных подразделений перешел город Ат-Тах, что позволило САА продвинуться в сторону стратегической трассы Дамаск — Алеппо.

Позднее также разворачивались перестрелки в районе населенных пунктов Ан-Наджия и Бдама в западной части региона. Twitter-канал (Step_Agency) сообщал о том, что вооруженный конфликт на данном направлении был спровоцирован исламистами группировок «Исламская партия Туркестана» и «Тахрир аш-Шам» (обе запрещены в РФ), которые вели огонь по подконтрольной САА территории в Северной Латакии.

К вечеру появились неподтвержденные данные о нападении на сирийскую авиабазу в соседней провинции Хама. Как заявлял военный источник в сети Twitter (NowLebanon1), атака была проведена при помощи беспилотников.

Провинция Ракка

В северной части провинции вновь был обнаружен автомобиль, заминированный радикалами Рабочей партии Курдистана (РПК) или Отрядов народной самообороны (YPG). Военный источник в сети Twitter (XXVII27) передавал, что транспортное средство находилось на окраине деревни Айн аль-Арус в районе Тель-Абьяда. Взрывное устройство удалось обезвредить бойцам союзных Турции формирований. Напомним, эти территории перешли под контроль протурецких сил в октябре в результате операции «Источник мира».

Еще один взрыв в провинции предотвратить не удалось. Twitter-канал (Mohab_Nasser2) сообщал о том, что детонировала бомба, заложенная в одном из окрестных районов Ракки у кольцевой развязки Аль-Даллаха. Позднее о своей причастности к случившемуся заявили террористы «Исламского государства».

Провинция Хасака

На северо-востоке провинции был незаконно арестован один из гражданских лиц. Согласно данным военного источника в сети Twitter (alkhabour21), мужчину задержали после того, как он сфотографировал штаб-квартиру Отрядов народной самообороны (YPG). О его дальнейшей судьбе все еще ничего неизвестно.

Между тем вблизи административного центра региона произошел взрыв СВУ, заложенного неизвестными. Новостной портал Step News Agency сообщал, что инцидент обернулся гибелью двоих и ранением еще двоих членов «Демократических сил Сирии» (SDF). Ответственность за случившееся возлагают на террористов «Исламского государства».

Во второй половине дня стало известно о прибытии третьего за эту неделю военного конвоя к городу Камышлы на севере Хасаки. Новостное агентство Al-Araby Al-Jadeed передавало, что колонна с подкреплениями пересекла сирийско-иракскую границу в районе пункта пропуска «Аль-Валид». Кроме того, сообщалось о патрулировании США территорий поблизости от Тель-Тамра.

1 Организация запрещена на территории РФ.