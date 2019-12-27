Южная Осетия назвала Грузию угрозой для нацбезопасности

Цхинвал, 27 декабря. Южная Осетия считает Грузию главной угрозой для своей национальной безопасности. Об этом в пятницу сообщило министерство иностранных дел республики.

«Во внешней сфере главной угрозой национальной безопасности Южной Осетии и региона в целом остается Грузия и ее нежелание признать факт суверенитета и независимости Южной Осетии​​​», — говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство также выразило обеспокоенность в связи с присутствием сил НАТО на территории Грузии и попыткой втянуть Грузию в Североатлантический альянс. В МИД обратили внимание на то, что с 2008 года Тбилиси неоднократно устраивал провокации на границе с Южной Осетией.

Цхинвал добавил, что он продолжает женевские дискуссии, добиваясь подписания со стороны Грузии документа, который гарантирует, что она не применит к своему соседу военную силу.

Напомним, что в октябре МИД Южной Осетии обвинил Грузию в «ползучей оккупации» при помощи подкупа населения за деньги западных стран. По информации Комитета госбезопасности республики, Грузия планирует «вернуть потерянные территории или объединить путем финансовых предложений».

Республика Южная Осетия была образована в 2008 году по итогам грузинского вооруженного конфликта. На сегодняшний день она признана пятью государствами-членами ООН и семью непризнанными или частично признанными государствами.