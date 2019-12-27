В канун Нового года Instagram наводнили мошенники

Москва, 27 декабря. Злоумышленники в Instagram стали чаще взламывать чужие страницы для сбора денег. Мошенники активизировали свою деятельность в канун Нового года. Об этом сообщили специалисты Infosecurity a Softline Company газете «Известия».

Схема преступления очень проста. Мошенники получают доступ к личному аккаунту жертвы и публикуют сообщение о сборе средств на лечение с указанием номера банковской карты. Для правдоподобности злоумышленники ссылаются на то, что несчастье произошло с родственником владельца аккаунта, передает телеканал «360».

Специалисты отмечают, что участившиеся случаи мошенничества происходят в преддверии Нового года неслучайно.

«Бдительность людей притупляется и на волне новогоднего настроения хочется делать добро и творить чудеса», — отметил заместитель генерального директора Infosecurity a Softline Company Игорь Сергиенко.

Применение подобной схемы, позволяет мошенникам наживаться на доверчивых людях, зарабатывая при этом до 10 тысяч рублей в сутки. Верный способ не попасться на удочку — позвонить хозяину страницы или воспользоваться любым другим мессенджером для уточнения информации.

Кроме того, проверить правдивость размещенного объявления можно задав вопрос, правильный ответ на который, знает только настоящий владелец страницы.

Ранее ФАН сообщал, что мастер-класс по ведению страницы в Instagram провели для участников программы «Московское долголетие». Мероприятие под названием «Инста-бабушка» проходило в Институте дополнительного профессионального образования работников социальной сферы.