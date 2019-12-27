В Госдуме напомнили помогающей террористам ПНС Ливии Турции о ядерном потенциале РФ

Москва, 27 декабря. Депутат Госдумы РФ Евгений Федоров заявил, что России необходимо более жестко реагировать на действия Турции в Ливии.

Ситуация в Ливии обсуждалась на оперативном совещании президента РФ Владимира Путина с членами Совета безопасности России. Все участники оперативного совещания «высказались в пользу поддержки международных усилий» для урегулирования ливийского кризиса.

В интервью изданию «Слово и Дело» Федоров напомнил, что Россия является участником геополитического пространства и ликвидатором однополярного мира. В связи с этим РФ занимает активную позицию, в первую очередь, в отношении стран, расположенных вокруг Средиземного моря, откуда США запустили поток беженцев и боевиков в Европу.

Журналисты поинтересовались у Федорова, как российская сторона оценивает оказание военной помощи со стороны Турции боевикам запрещенных в России террористических организаций, тесно связанных с так называемым Правительством национального согласия Ливии.

Парламентарий обратил внимание на тот факт, что выборов в Ливии не было, поэтому фактически ПНС Ливии является самоназначенным «правительством».

«Турция очень активно участвует в поддержке террористических организаций по всему миру — это такая особенность, при помощи которой турецкое руководство пытается восстановить Османскую империю», — подчеркнул Федоров.

Депутат выразил мнение, что в Совете Безопасности ООН, скорее всего, не будут реагировать на действия турецкой стороны в Ливии. По его словам, «России необходимо более активно использовать свой геополитический фактор».

«Нужно инициировать переговорный процесс по безопасности и изменять военную доктрину. Пора начинать демонстрировать миру российский военный ядерный потенциал. К сожалению, мы его вообще не использовали, и вели себя в этом плане спокойно, что неправильно… Я думаю, что через такую схему нам нужно будет решать ливийский вопрос», — подытожил Федоров.

Напомним, ранее официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал Ахмед аль-Мисмари сообщил, что Турция перебрасывает боевиков в Ливию через тунисский аэропорт. Анкара обеспечивает переброску террористов запрещенных в РФ организаций «Исламское государство»1 и «Джебхат ан-Нусра»1 через Тунис. Оттуда боевики прибывают в захваченные ПНС Ливии города Митига, Мисурата и Зуваре. Кроме того, Турция активно снабжает террористов из ПНС Ливии, уличенных в связях с запрещенными в РФ организациями «Исламское государство», «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1, военной техникой, оружием, боеприпасами и инструкторами, об этом стало известно по итогам расследования Федерального агентства новостей.

ЛНА под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара проводит антитеррористическую операцию «Аль-Карама» с целью освободить страну от боевиков, захвативших ливийские земли после поддерживаемой США революции 2011 года. Большая часть страны находится под контролем ЛНА, более того, Хафтара активно поддерживает население, в том числе захваченного ПНС Ливии Триполи.

1 Организация запрещена на территории РФ.