Сначала Турция поддерживала террористов в Сирии, теперь в Ливии — зачем?

Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара возобновила антитеррористическую операцию против боевиков в Триполи. Но ситуация серьезно осложняется турецким вмешательством в конфликт. Подробности — в колонке специального корреспондента Федерального агентства новостей Аббаса Джумы.

О планах президента Турции возродить Османскую империю эксперты говорят уже много лет. Очевидно, что это дело не одного дня и при жизни Реджепа Тайипа Эрдогана ничего такого не произойдет. Турецкий лидер, разумеется, это и сам понимает. Но от того желание войти в историю как политик, заложивший фундамент империи, и затмить отца Турецкой Республики Мустафу Кемаля Ататюрка слабее не становится. А успехи в Сирии (ну или то, что проэрдогановская пресса выдает за успехи) лишь раззадоривают и без того неуемный аппетит.

При этом чем дальше заходит Эрдоган, тем меньше экономические возможности Турции соответствуют амбициям ее «султана». Именно поэтому ставка сделана не только и не столько на технологический прогресс, укрепление экономики и связей с соседями, сколько на популизм и тактику маленьких победоносных войн.

Надо сказать, в нужный момент это сработало. Борьба с курдской угрозой на дальних подступах помогла Эрдогану провести конституционную реформу и победить в президентских выборах. А попытка госпереворота в 2016-м дала возможность предварительно поубивать и попересажать всю толковую оппозицию.

Теперь в руках турецкого президента сконцентрирована вся власть. Ее надо как-то удерживать. Тем более что внутри страны не все спокойно. Сирийские беженцы так надоели туркам, что мэром Стамбула стал человек от оппозиции. А ведь когда-то Эрдоган занимал этот пост. И именно тогда он вывел формулу: кто владеет Стамбулом, тот владеет Турцией. Поэтому, не дожидаясь окончания сирийской эпопеи, Анкара ввязывается в новый конфликт. Теперь в Африке.

Поход на Ливию

Недавно Правительство национального согласия (ПНС) в ливийском Триполи попросило Турцию помочь — защитить от наступающей Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. Турки и раньше помогали, но на этот раз речь идет о публичной и всеобъемлющей военной поддержке.

Турецкий парламент проголосовал за соглашение о военном сотрудничестве с ПНС. А президент Эрдоган лично заявил о том, что готов выслать в Ливию войска. Мол, как это так, две тысячи бойцов из российских ЧВК там есть, а наших нет? Откуда взята эта цифра — одному Эрдогану ведомо. При этом известно, что с подачи Анкары в Ливию активно перебрасываются протурецкие боевики из Сирии. Уже установлен контакт с бойцами из группировки «Сукур аш-Шам» (по некоторым данным, бородачи уже в Турции). Особая ставка делается на бандитов из «Фейлак аш-Шам», у которых уже был военный опыт в Ливии. Планируется задействовать и туркоманов, и боевиков из группировки «Султан Мурад» и не только.

Идеологические нюансы

Вообще-то Африка для Турции тоже стратегически важное направление. К концу XVI века османы захватили Ливию, Тунис и Алжир. А сегодня в Триполи сидят лояльные Анкаре политики, связанные с запрещенным в России движением «Братья-мусульмане»1 (то есть они идеологически близки к партии Эрдогана).

С другой стороны, есть Хафтар, который с «Братьями-мусульманами» на один гектар... не сядет (не то что за стол переговоров). И его поддерживают Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ, то есть идеологические противники Турции.

Чтобы была понятна вся сложность ситуации, я напомню, что в результате прокси-борьбы в Идлибе Эрдоган отжал сирийскую провинцию у Саудов. Далее было увлекательнейшее дело журналиста Джамаля Хашогги, убитого и расчлененного на территории Турции. Анкара вполне могла не заметить инцидента. Но она, наоборот, сделала все возможное, чтобы очернить саудовского кронпринца. А выпады Эрдогана в адрес Израиля? Уверен, палестинцы его волнуют настолько же, насколько израильтян волнуют армяне.

Зато как красиво звучат антиизраильские лозунги на фоне заигрываний с Тель-Авивом Эр-Рияда и Абу-Даби.

Очевидно, что ваххабиты из Саудовской Аравии — серьезная преграда на пути Эрдогана к предводительству в суннитском мире. А турецко-египетская конфронтация — это вообще отдельная история. Ливия при таком раскладе лишь звено в большой и запутанной цепочке.

Турецко-арабский союз

На днях Эрдоган неожиданно вылетел в Тунис, где встретился со своим коллегой Каисом Сайедом. Как выяснилось, президенты обсуждали события в Ливии.

«Мы поговорили о возможных шагах и возможности сотрудничества с целью скорейшего прекращения огня в Ливии и возвращения к политическому процессу», — сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи.

По всей видимости, речь идет о попытках создания региональной коалиции под руководством Турции. В противовес упомянутым ранее Саудовской Аравии, ОАЭ и Египту.

К слову, российско-турецкое взаимодействие в этой истории будет таким же, как в Сирии диалог «друзей», стоящих по разные стороны баррикад. Ну а получится у Эрдогана сколотить ближневосточную банду или нет — посмотрим. Пока Тунис не спешит активно подключаться к боевым действиям. Хотя тунисские аэропорты уже используются турками для переброски боевиков в Триполи. Об этом ранее заявил генерал ЛНА Ахмед аль-Мисмари. Подтверждают это и данные портала FlightRadar24.

Что будет завтра, не знает никто. В этом регионе политическая погода меняется ежедневно. Поэтому мы продолжаем следить за ситуацией.

1 Организация запрещена на территории РФ.