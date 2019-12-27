Начальник первого поезда в Крым попал в базу «Миротворца», но не расстроился

Александр Калеущенко, начальник поезда №7 «Санкт-Петербург — Севастополь», попал в базу врагов Украины. Его вместе с пассажирами первого поезда в Крым занесли в реестр запрещенного в России украинского сайта «Миротворец».

Калеущенко обвиняют в «нарушении госграницы Украины», «участии в пропагандистских мероприятиях против Украины» и, разумеется, в «легализации оккупации Крыма».

«Я переживу», — со смехом прокомментировал он эту новость в разговоре с Федеральным агентством новостей.

Начальник «семерки» попаданием в черный список Украины ничуть не расстроен.

«Ничего страшного, меня это несильно волнует, — объяснил он. — Я был на Украине лет 15-20 назад и вновь возвращаться не планировал».

Напомним, ночью 25 декабря первый пассажирский поезд «Санкт-Петербург—Севастополь» проехал по Крымскому мосту и утром прибыл в город-герой. В ответ на это Украина возбудила уголовное дело о якобы незаконном перемещении лиц через госграницу Украины. В этот же день имя Александра Калеущенко появилось в реестре «Миротворца». Интересно, что в ссылках на него значатся именно материалы ФАН, хотя о начальнике первого поезда написали все российские СМИ — в поезде был целый вагон журналистов.

25 декабря Калеущенко совершил и обратный рейс из Севастополя в Петербург. По его словам, обратный путь прошел в разы тише и спокойнее, чем первое путешествие в Крым, хотя во время прохождения через Крымский мост пассажиры из Севастополя реагировали так же бурно, как и петербуржцы.

«Маршрут мне понравился, — признался Калеущенко. — Пока не знаю, буду ли работать на нем постоянно, но буду рад на него вернуться».

Напомним, что первый начальник возрожденного маршрута «семерки» отметился тем, что опоздал на свой собственный рейс, пока в прямом эфире докладывал президенту РФ Владимиру Путину о готовности поезда к отправлению.