Доктор Мясников рассказал о безвредном количестве мандаринов

Москва, 27 декабря. Известный врач и телеведущий Александр Мясников в преддверии Нового года рассказал, сколько можно съесть мандаринов без вреда здоровью.

Он напомнил, что все цитрусовые полезны своим богатым содержанием витаминов и других микроэлементов, таких как B9-фолиевая кислота, клетчатка и пектин, калий, каротин, кальций, фосфор и магний, сообщает «Экономика сегодня».

Однако, эти фрукты имеют побочные эффекты, если их употреблять с некоторыми лекарствами. Например, не рекомендуется одновременно с цитрусовыми принимать статины и средства от гипертонии с большим содержанием амлодипина.

«В остальном на столе должно быть все. В Новый год нет полезного и вредного. Любой продукт на новогоднем столе полезен и радостен. Любые цитрусовые — это полезно», — сказал Мясников.

По его словам, лучше всего разнообразить фрукты и овощи по цвету, поскольку плоды одного оттенка содержат вещества, которых нет в плодах другого цвета. Однако, ничего страшного не произойдет, если человек съест слишком большое количество мандаринов.

«На самом деле это просто сок и клетчатка. Клетчатка полезна, а излишки сока выйдут. Заворот кишок от этого не получишь. Нравится вам в новогоднюю ночь есть мандарины килограммами — слава богу», — заключил врач.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о коварном свойстве мандаринов. По мнению медиков, фрукт способен вызывать псевдоаллергическую реакцию.