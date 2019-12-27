Стамбул, 27 декабря. Турция продолжает отправку боевиков для помощи террористам из так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. В пятницу из Стамбула в захваченный ПНС Ливии Триполи вылетел пассажирский самолет.

По данным портала FlightRadar24, Airbus A-330-202 Ливийских авиалиний вылетел из Стамбула и приземлился в Триполи.

Ранее в пятницу по меньшей мере два самолета прибыли на захваченную ПНС Ливии территорию из Стамбула через территорию Туниса. Анкара перебрасывает сирийских боевиков через Тунис в Ливию для помощи так называемому «правительству», которое неоднократно уличали в связях с запрещенными в РФ организациями «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1.

Кроме того, Турция поставляет террористам ПНС Ливии боеприпасы, военную технику и инструкторов. Федеральное агентство новостей провело расследование, которое выявило, что первая крупная поставка военной техники, оружия и боеприпасов из Турции была произведена 18 мая. В порт Триполи под флагом Молдавии прибыло судно Amazon, которое доставило партию новых турецких бронемашин класса MRAP Kirpi II и Vuran, предназначенных для бандформирований, поддерживающих ПНС.

Для поддержки террористов ПНС Ливии в страну прибывают боевики из Сирии. По данным источника ФАН, во второй половине октября порядка двух тысяч сирийских боевиков было переправлено из Турции в Ливию в контейнерах на сухогрузе Medcon Sinop. О прибытии в Мисурату сирийских боевиков из Стамбула рассказывал полевой командир 404-го батальона группировки «Фурсан Джанзур», капитан Абд аль-Кауи Халифа, которого в октябре 2019 года взяли в плен военнослужащие Ливийской национальной армии (ЛНА). ФАН публиковал перевод видеозаписи с его допросом, которая появилась в арабских СМИ.

В пятницу также сообщалось, что в Триполи будут отправлены сирийские террористы из числа группировок «Дивизия султан Мурад», «Сукур аш-Шам» и «Фейлак аш-Шам».

ЛНА под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара проводит антитеррористическую операцию «Аль-Карама» с целью освободить страну от боевиков, захвативших ливийские земли после поддерживаемой США революции 2011 года. Большая часть страны находится под контролем ЛНА, однако столица ― Триполи ― захвачена террористами из ПНС Ливии.

1 Организация запрещена на территории РФ.