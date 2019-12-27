Три человека погибли в ДТП в Саратовской области

Саратов, 27 декабря. Смертельное ДТП произошло в пятницу в Саратовской области, три человека погибли. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.

На трассе Тамбов — Саратов в Аткарском районе около 16.50 по московскому времени столкнулись легковой автомобиль Daewoo Nexia под управлением 53-летнего водителя и грузовая «Газель», за рулем которой находился 43-летний мужчина. Погибла семья из трех человек, в том числе пятилетний мальчик. Еще один человек получил травмы, его госпитализировали в ближайшую больницу.

«В результате ДТП от полученных травм водитель Daewoo Nexia, его пассажирка и пятилетний пассажир — дедушка, бабушка и их внук от полученных травм скончались на месте, а водитель «Газели» госпитализирован», — сообщили в ГИБДД.

В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося.