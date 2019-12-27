Сирия, 27 декабря. Российской стороной в Сирии были проведены три гуманитарные акции. ИГ1* заявило о нападении на базу США у поля Аль-Омар в Дейр-эз-Зоре. Более тысячи беженцев вернулись в САР за сутки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с боевиками на границах «Большого Идлиба».

«Тахрир аш-Шам»: публикует неподтвержденные данные об уничтожении грузовика САА в Идлибе.

«Исламское государство»1: обнародовало видеозапись нападения на американскую военную базу в районе месторождения Аль-Омар в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) заявил о том, что сегодня в Сирии прошли три гуманитарные акции. Сотрудники формирования доставили 250 наборов с продовольствием общим весом более тонны в район Фардус в городе Алеппо. Еще 400 продуктовых корзин были распределены среди сирийцев в населенном пункте Тель-Музан в Хасаке.

Организатором еще одной благотворительной акции стал Фонд имени Ахмата Кадырова, члены которого выдали жителям административного центра провинции тонну хлеба и 165 подарков. Отмечается, что общее число гуманитарных миссий, выполненных российской стороной в САР, составило 2305.

Провинция Дейр-эз-Зор

Подконтрольный «Исламскому государству» интернет-портал «Аль-Амак» опубликовал видеозапись обстрела террористами позиций войск возглавляемой США западной коалиции. Военный источник в сети Telagram (NovostiDamask) сообщает о том, что боевики выпустили восемь ракет неподалеку от месторождения Аль-Омар. Как утверждают джихадисты, снаряды упали в районе вертолетной площадки, военных штабов и здания «секретной тюрьмы». На данный момент представители международного альянса никак не прокомментировали случившееся. Однако поступают сведения о том, что военные, базирующиеся на объекте, уже приступили к поиску нападавших. В рамках спецоперации была обследована территория города Шхиль. По данным Telegram-канала (rybar), были задержаны несколько подозреваемых, не имеющих отношение к атаке.

Провинция Даръа

Официальный Twitter-канал Министерства обороны РФ (mod.mil.rus) опубликовал новые сведения о количестве беженцев, вернувшихся в Сирию в течение дня. В соответствии с информацией, полученной от российского Центра по примирению враждующих сторон, 358 человек прибыли из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах», еще 751 сириец пересек пограничный переход «Насиб», расположенный на юге Даръа у границы с Иорданией.

Между тем продолжаются работы по реконструкции инфраструктуры пострадавших за время оккупации исламистов вооруженной оппозиции населенных пунктов. Среди прочего, было завершено восстановление промышленного предприятия в городе Алькин в Даръа, а также были отремонтированы два жилых дома в соседних Эс-Сувейде и Хомсе.

Провинция Идлиб

В юго-восточной части провинции не прекращаются столкновения на линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и вооруженной оппозиции. По информации новостного портала Step News Agency, исламисты антиправительственных бандформирований, деятельность которых связана с «Джебхат ан-Нусрой»1***, уничтожили грузовик САА в районе населенного пункта Джарджаназ ударом из ПТРК. Также вновь фиксируются перестрелки в Западном Идлибе — неподалеку от города Джиср аш-Шугур.

Между тем поступают неподтвержденные сведения об атаке на сирийскую авиабазу в соседней провинции Хама. Военный источник в сети Twitter (NowLebanon1) сообщает о том, что неподалеку от административного центра региона были замечены беспилотники джихадистов. Более подробная информация в настоящий момент выясняется.

1 Организация запрещена на территории РФ.