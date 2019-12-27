Новые правила техосмотра автобусов в РФ могут вступить в силу летом 2020 года

Москва, 27 декабря. Министерство внутренних дел РФ подготовило правила техосмотра автобусов, которые, как ожидается, вступят в силу 8 июня 2020 года. Соответствующий документ в пятницу был опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идет об автобусах категорий М2 (массой до 5 тонн) и М3 (массой от 5 тонн при наличии больше 8 пассажирских мест). Осмотр должен осуществлять технический специалист аккредитованного оператора, а также сотрудник ГИБДД. Последний должен проследить, чтобы результаты осмотра соответствовали требованиям, предъявляемым к состоянию автобуса. Кроме того дорожному инспектору предписывается сверять данные об автобусе и водителе с информацией, которая содержится в базе данных ГИБДД. В конечном итоге сотрудник дорожной полиции должен вынести свой вердикт в диагностической карте, пишет «Парламентская газета».

Если владелец автобуса или водитель допустили какое-либо нарушение, сотрудник ГИБДД примет меры в соответствии с законодательством. Это же касается и технического специалиста, если тот укажет неверную информацию или утаит какие-нибудь сведения.

Примечательно, что правила техосмотра автобусов не распространяются на машины органов, ведущих оперативно-розыскную деятельность, а также машины, имеющие особенную конструкцию для решения специальных задач.

Напомним, что в июле вступил в силу закон, обязывающий осуществлять фотофиксацию при техническом осмотре автомобилей. Документ обязывает инспектора ГИБДД лично присутствовать на пунктах техосмотра и следить за тем, чтобы он проводился без нарушений.