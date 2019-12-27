Володин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой под Алма-Атой

Москва, 27 декабря. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с крушением самолета авиакомпании Bek Air в Алма-Ате. Соответствующее письмо Володин направил спикеру Мажилиса парламента Казахстана Нурлану Нигматулину.

«Выражаю глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями авиакатастрофы, произошедшей под Алма-Атой», — говорится в письме.

Володин попросил передать от имени депутатов Госдумы и себя лично слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелать выздоровления пострадавшим.

Утром 27 декабря самолет авиакомпании Bek Air вылетел из Алма-Аты в Нур-Султан, однако при взлете Fokker-100 потерял высоту и пробил бетонное ограждение, после чего врезался в двухэтажное строение. На борту находились 95 пассажиров и 5 членов экипажа. В результате авиакатастрофы погибли 15 человек, 35 человек пострадали.

Сразу после происшествия полеты Bek Air были приостановлены. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что виновные в авиакатастрофе будут наказаны в соответствии с законом.