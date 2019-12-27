Таксист принял роды у пассажирки в салоне собственного автомобиля

Самара, 27 декабря. Самарский таксист на время переквалифицировался в акушера и принял роды у пассажирки в своем автомобиле.

Семейная пара не дождалась кареты скорой помощи и воспользовалась услугами такси. Доехать до больницы женщина с супругом не успели из-за огромной пробки. У женщины начались роды, передает РЕН ТВ.

Пара запаниковала, но водитель взял контроль над ситуацией в свои руки. Он успокоил молодых родителей и заверил, что может помочь в сложившейся ситуации. Оказалось, что он долгое время встречался с девушкой-акушеркой.

Разместили роженицу на заднем сидении, «переоборудовав» его в подобие родильного кресла. Пуповину перерезали канцелярским ножом. Отмечается, что при «операции» были соблюдены все надлежащие процедуры по дезинфекции. Все необходимое нашлось в автомобильной аптечке.

Вес новорожденного мальчика — 3 килограмма 350 граммов. Роды продолжались всего полчаса. Мальчика назвали Денис.

Ранее ФАН сообщал, что мэр города Губкинский Андрей Гаранин в Ямало-Ненецком автоном округе в костюме Деда Мороза бесплатно развозил жителей на такси и узнавал их мнение о развитии муниципалитета.