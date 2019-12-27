Турция нарушила резолюцию СБ ООН о поставке войск и оружия в Ливию

Москва, 27 декабря. Россия готовит адекватную реакцию на действия Турции в Ливии, куда из Сирии были переброшены боевики. Об этом заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Эксперт отметил, что Совбез, Служба внешней разведки и МИД держат ситуацию на Ближнем Востоке на постоянном контроле, сообщает «Экономика сегодня».

«Информация о переброске турецкими властями 300 боевиков из отрядов сирийской оппозиции в поддержку так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии не осталась незамеченной. И, безусловно, анализировалась на заседании Совбеза с участием президента», — считает Игорь Коротченко.

По его словам, многое не попадает в публичную плоскость, но это не значит, что Россия не готовит адекватный ответ на действия Турции.

«Не приходится сомневаться, что новые данные подвергнуты тщательному анализу, на основе которого будет выбран самый эффективный способ действий России с учетом ее национальных интересов», — отметил эксперт.

Он напомнил, что пересылка террористов, предпринятая Анкарой, нарушает резолюцию № 1973 Совбеза ООН, которая запрещает нахождение иностранных оккупационных сил на территории Ливии, а также поставку в страну оружия из-за рубежа.

«Реакция России на «маневры» Турции в Ливии может быть очень разной. Есть целый набор дипломатических и политических рычагов, которые Москва может задействовать в сложившейся ситуации. Но лишь этими приемами возможности РФ отнюдь не исчерпываются», — заявил Коротченко.

Эксперт считает прогнозы дальнейших действий РФ преждевременными, но подчеркивает, что в Москве внимательно следят за событиями в Ливии.